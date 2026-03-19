'Bayram ziyareti sonrası 10-15 dakikalık yürüyüşler harika bir egzersiz olacaktır'

Diyetisyen Ayşe Nur Aslan: Bayram ziyareti dönüşlerimizde 10-15 dakikalık yürüyüşler harika bir egzersiz olacaktır

(RHA)- Kayseri Şehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Nur Aslan, Ramazan Bayramı öncesi beslenme uyarısında bulunarak, “Bayramda hareketsiz kalmamaya özen göstermeliyiz. Bayram ziyareti dönüşlerimizde 10-15 dakikalık yürüyüşler yapmak sindirimimizi kolaylaştıracak harika bir egzersiz olacaktır. Ayrıca akşam yemeklerimizden sonra kısa bir yürüyüş metabolizmamızı canlandıracak ve uyku kalitemizin artmasını sağlayacaktır” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Nur Aslan, Ramazan Bayramı’nda beslenmenin önemine değinerek, “Bir aydır sabırla tuttuğumuz orucun ardından nihayet neşeli, keyifli bayram sofralarına kavuşacağız. Ancak düşük tempolu beslenme düzenimizin ardından bir anda yüklenmek tabii ki bayram neşemizi gölgeleyebilir. Peki bu süreci en keyifli ve konforlu şekilde nasıl yapabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak güne güzel bir kahvaltı ile başlayalım. Bayram heyecanı ve coşkusuyla şerbetli tatlılara ve ağır bir kahvaltıya yönelmek yerine yumurta, peynir, bol yeşillikli bir kahvaltı tercih etmek, kan şekerimizi dengeleyerek gün içerisindeki tatlı isteklerimizin dengede kalmasını sağlayabilecektir. İkinci olarak ise dikkat etmemiz gereken husus tatlıyla alakalı her zaman tetikte olmamız, tatlı tuzağına düşmememiz gerektiğidir. Eğer şerbetli tatlı ikram edildiyse de burada porsiyon kontrolünü sağlayarak gün içerisinde her zaman iplerin bizim elimizde olmasına dikkat etmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

“ÇAY VE KAHVE SU YERİNE GEÇMEZ”

Sözlerini sürdüren Aslan, şöyle konuştu: “Üçüncü olarak ise su içmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Ramazan ayı boyunca metabolizmamızın yavaşlamasının ardından karşılaştığımız en önemli zorluklardan birisi ise muhakkak vücudumuzdan su atılmış olmasıdır. Susuzluk hissidir. Bayramla birlikte bu susuzluk hissinin geri gelmesini beklemeden su içmeliyiz. Ancak su içerken dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi ise tek seferde yarım litre içmek yerine gün boyunca saatte bir bardak su içmek vücudumuzun bu sudan daha çok faydalanmasını sağlayacaktır. Burada dikkat edilecek bir başka nokta ise çay ve kahve konusudur. Çay ve kahve su yerine geçmez. Bayram ziyaretlerinde çay ve kahve içtiyse içilen her bir bardak çay ve kahve için muhakkak su tüketimini arttırmalıyız.”

“BAYRAMDA HAREKETSİZ KALMAMAYA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ”

Spor yapmanın önemine değinen Aslan, “Bayramda hareketsiz kalmamaya özen göstermeliyiz. Bayram ziyareti dönüşlerimizde 10-15 dakikalık yürüyüşler yapmak sindirimimizi kolaylaştıracak harika bir egzersiz olacaktır. Ayrıca akşam yemeklerimizden sonra kısa bir yürüyüş metabolizmamızı canlandıracak ve uyku kalitemizin artmasını sağlayacaktır. Son olarak değineceğim nokta ise bayramlarda tüketeceğimiz tatlı ve börekleri telafi etmek için akşam bir şey yemeyeyim düşüncesinin yanlışlığıdır. Burada hiçbir şey yememek doğru değildir. Çünkü beslenme bir bütündür ve beslenme sadece kaloriden ibaret değildir. Akşam proteinden zengin bol lifli bir tabak tercih etmek daha doğru bir tercih olacaktır. Son olarak ise bayram sonrası beslenme düzeninin değişmesi ile birlikte bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve şişkinlik problemi ile karşılaşabiliriz. Bunun önüne geçmek için ev yapımı yoğurt, kefir gibi probiyotik içerikli besinleri bayramda öncelik vermek sindirim sistemimizi rahatlatacaktır. Unutmayalım bayramlar bir kısıtlama dönemi değildir. Bayramlar aksine keyif alacağımız güzel kutlama dönemleridir. Burada hiçbir şey yememek yerine tadında kararında tercihler yapmak bu sürecin daha keyifli ve zevkli hale gelmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.