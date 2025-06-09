Kurban Bayramında asayiş berkemal

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 kişiye yasal işlem yapıldı. Risk analiz ekiplerince yapılan uygulamalarda ise 14 kişi yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı. Toplam 120 yıl 10 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 248 kişi yakalandı, 53 kişi adli makamlarca tutuklandı. 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet kurusıkı tabanca ve 704 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan 1 kilogram 241 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 17 operasyon kapsamında 35 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 8 kişi adli makamlarca tutuklandı. 16 bin 560 dal makaron, 95 adet emtia ele geçirildi, 4 olay kapsamında 10 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, bu olaylarla ilgili 17 şüpheli yakalandı 2 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. 17 bin 500 TL değerinde hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.