Bayramda evde olmayan kişiler nasıl güvenlik önlemi almalı?

Hırsızlık olayları insanların evlerinde olmadığı tatil günlerinde artış gösteriyor. Evin boş olduğunu fırsat bilen hırsızlara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirten Japon Alarm Uzmanı KLC Güvenlik SECOM Çözüm Ortağı Genel Müdürü İbrahim Kılcı, alarm ve kamera sistemlerinin art niyetli kişiler açısından caydırıcı olduğunu anlattı. 

PAYLAŞ
  • 18.04.2023 10:03
  • Güncelleme: 18.04.2023 10:03
  • 64
Bayramda evde olmayan kişiler nasıl güvenlik önlemi almalı?

Ramazan Bayramı’nda aile büyüklerini ziyaret edecek veya tatile çıkacak olan kişiler evlerinden ayrılmış olacak. Kamera ve alarm sistemi ise evde bulunmayan kişiler için güvenli bir önlem haline geldi. Japon Alarm Uzmanı KLC Güvenlik SECOM Çözüm Ortağı Genel Müdürü İbrahim Kılcı ise evden uzak kalacak kişilerin alarm ve kamera sistemi kurdurması gerektiğini söyleyerek kapıya şeker için ‘evde yokuz’ notu bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

‘ÇOCUKLARA ŞEKER İÇİN ‘EVDE YOKUZ AMA ŞEKER KAPIDA’ GİBİ NOTLAR BIRAKILMAMALIDIR

Ramazan Bayramında şeker toplayan çocuklar için kapıya bırakılan evde yokuz notunun hırsıza davetiye çıkardığını da belirten Kılcı, “Bayram münasebetiyle birçok kişi evinde olmayacak. Mutlaka bir alarm, kamera sistemi tavsiye ederiz. Eğer ki alarm sisteminiz varsa çok rahat bir şekilde evden ayrılabilirsiniz. Yapılan en büyük yanlışlardan birisi de ‘Tatile gidiyorum ama çocukların şekerini de kapıya bırakayım’ diye düşünen kişilerin bu düşüncesi oluyor. Evde olmadığınızı ifşa etmemeniz gerekir. Alarm sisteminiz olduğunda ışıkları açık bırakmanıza gerek kalmaz, bunun gibi birçok etken sayabiliriz ama netice itibariyle gözünüz arkada kalmayacak şekilde gitmeyi planlıyorsanız alarm ve kamera sistemi bulunması gerekir” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta baraj maçının hakemi belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta baraj maçının hakemi belli oldu

Bakan Akar: 'Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi'

Bakan Akar: 'Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi'

Kapalı Kale'nin Orkestra şefi MHP'ye katıldı, üye kaydını Baki Ersoy yaptı

Kapalı Kale'nin Orkestra şefi MHP'ye katıldı, üye kaydını Baki Ersoy yaptı

MHP'li Özdemir: Mücadelenizde kimlerin sizinle beraber olduğu çok anlamlı

MHP’li Özdemir: Mücadelenizde kimlerin sizinle beraber olduğu çok anlamlı

Türk Harb-İş Sendika Başkanı Özgür Özsoy: 'Üyelerimiz 1990 öncesi gibi çorap, muz satacak duruma gelmiştir'

Türk Harb-İş Sendika Başkanı Özgür Özsoy: “Üyelerimiz 1990 öncesi gibi çorap, muz satacak duruma gelmiştir”

Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Cahid Cıngı, Sivas Caddesi esnafını ziyaret etti

Murat Cahid Cıngı, Sivas Caddesi esnafını ziyaret etti

CHP Adaylarından Baroya Ziyaret

CHP Adaylarından Baroya Ziyaret

DAHA FAZLA
Özhaseki, adaylarla beraber çarşı pazar geziyor

Özhaseki, adaylarla beraber çarşı pazar geziyor

Ayşe Böhürler, Kayseri'yi Ulusal kanallarda temsil ediyor

Ayşe Böhürler, Kayseri'yi Ulusal kanallarda temsil ediyor

Bayramda evde olmayan kişiler nasıl güvenlik önlemi almalı?

Bayramda evde olmayan kişiler nasıl güvenlik önlemi almalı?

İsmail Özdemir: 'Zor zamanlarda yanınızda kimlerin yürüdüğü anlamlı bir olaydır'

İsmail Özdemir: 'Zor zamanlarda yanınızda kimlerin yürüdüğü anlamlı bir olaydır'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Transfer tahtasını açamazsak durmamızın anlamı yok'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Transfer tahtasını açamazsak durmamızın anlamı yok'