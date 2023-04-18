Bayramda evde olmayan kişiler nasıl güvenlik önlemi almalı?

Ramazan Bayramı’nda aile büyüklerini ziyaret edecek veya tatile çıkacak olan kişiler evlerinden ayrılmış olacak. Kamera ve alarm sistemi ise evde bulunmayan kişiler için güvenli bir önlem haline geldi. Japon Alarm Uzmanı KLC Güvenlik SECOM Çözüm Ortağı Genel Müdürü İbrahim Kılcı ise evden uzak kalacak kişilerin alarm ve kamera sistemi kurdurması gerektiğini söyleyerek kapıya şeker için ‘evde yokuz’ notu bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

‘ÇOCUKLARA ŞEKER İÇİN ‘EVDE YOKUZ AMA ŞEKER KAPIDA’ GİBİ NOTLAR BIRAKILMAMALIDIR

Ramazan Bayramında şeker toplayan çocuklar için kapıya bırakılan evde yokuz notunun hırsıza davetiye çıkardığını da belirten Kılcı, “Bayram münasebetiyle birçok kişi evinde olmayacak. Mutlaka bir alarm, kamera sistemi tavsiye ederiz. Eğer ki alarm sisteminiz varsa çok rahat bir şekilde evden ayrılabilirsiniz. Yapılan en büyük yanlışlardan birisi de ‘Tatile gidiyorum ama çocukların şekerini de kapıya bırakayım’ diye düşünen kişilerin bu düşüncesi oluyor. Evde olmadığınızı ifşa etmemeniz gerekir. Alarm sisteminiz olduğunda ışıkları açık bırakmanıza gerek kalmaz, bunun gibi birçok etken sayabiliriz ama netice itibariyle gözünüz arkada kalmayacak şekilde gitmeyi planlıyorsanız alarm ve kamera sistemi bulunması gerekir” diye konuştu.