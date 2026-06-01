Bayramda Hayvanat Bahçesi'nde 65 Bin Ziyaretçi

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanat bahçesi, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebildi. Ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesi, bayramın ikinci günü 15.000, üçüncü günü 20.000 ve son gününde ise 30.000 kişiyi misafir etti. Özellikle çocuklar, hayvanları yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Hayvanat bahçesinde, hayvanların sağlıkları ve gerekli aşı uygulamaları veteriner hekimler tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir. Bayram boyunca gerçekleştirilen ücretsiz ziyaretler, özellikle çocukların mutluluğunu artırdı.

Hayvanat bahçesi, Kayserililerin yanı sıra şehir dışından gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisini gördü. Aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Hayvanat bahçesinde yer alan hayvanlar, dört mevsim boyunca en iyi şartlarda korunup beslenmektedir.

Bu bayramda hayvanat bahçesi, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatarak, doğa ve hayvan sevgisini pekiştirdi.