Bayramda Hayvanat Bahçesi'nde 65 Bin Ziyaretçi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günlerinde kapılarını ücretsiz olarak açarak toplamda 65 bin ziyaretçiyi ağırladı. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesi, 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapmaktadır.
Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanat bahçesi, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebildi. Ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesi, bayramın ikinci günü 15.000, üçüncü günü 20.000 ve son gününde ise 30.000 kişiyi misafir etti. Özellikle çocuklar, hayvanları yakından görmenin heyecanını yaşadı.
Hayvanat bahçesinde, hayvanların sağlıkları ve gerekli aşı uygulamaları veteriner hekimler tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir. Bayram boyunca gerçekleştirilen ücretsiz ziyaretler, özellikle çocukların mutluluğunu artırdı.
Hayvanat bahçesi, Kayserililerin yanı sıra şehir dışından gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisini gördü. Aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Hayvanat bahçesinde yer alan hayvanlar, dört mevsim boyunca en iyi şartlarda korunup beslenmektedir.
Bu bayramda hayvanat bahçesi, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatarak, doğa ve hayvan sevgisini pekiştirdi.