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Bayramda Hayvanat Bahçesi'ne Yoğun İlgi: 65 Bin Ziyaretçi

Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4. günlerinde ücretsiz olarak ziyarete açılan Hayvanat Bahçesi, toplamda 65 bin kişiyi ağırladı. Ziyaretçiler, özellikle çocukların gösterdiği yoğun ilgiyle bayram coşkusunu doğa ve hayvan sevgisiyle birleştirdi.

Bayramda Hayvanat Bahçesi'ne Yoğun İlgi: 65 Bin Ziyaretçi

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Hayvanat Bahçesi, 153 farklı türde yaklaşık 1.600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Bayramın ilk günü kapalı olan tesis, sonraki günlerde adeta dolup taştı.

Hayvanat bahçesinin ücretsiz ziyareti, Kayserililer ve şehir dışından gelen misafirler tarafından büyük ilgi gördü. Tesisin hijyen ve sağlık koşulları, veteriner hekimler tarafından titizlikle denetlendi. Ziyaretçiler, aileleriyle birlikte keyifli anlar geçirirken, çocukların mutluluğu dikkat çekti.

Yetkililer, geleceğin teminatı olan çocukların doğayla ve hayvanlarla bağ kurmalarının önemine vurgu yaptı. Bayram süresince gösterilen yoğun ilgi için tüm ziyaretçilere teşekkür edildi.

Haber Merkezi

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