Bayramda şeker 75, lokum 100 liradan başlıyor

Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezleri arasında şeker ve lokum çeşitleri ilk sırada yer alıyor. Türkiye genelinde bayramlarda, bayramlaşmaya gelen misafirlere yaş farkı gözetmeksizin şeker, lokum ve kolonya ikram edilmesi köklü bir gelenektir. Bu yıl ise şeker fiyatları 75 liradan başlarken, lokum fiyatları kalitesine göre 400 liraya kadar yükseliyor.

Şekerlere ilginin yoğun olduğunu belirten İşletmeci Şükrü Uslu, “Vatandaşlarımızın şeker ve lokuma olan ilgisi çok güzel bayramda. Eski bayramlarımız, geleneklerimiz çok önemli. Türk milletinin en kıymetli gelenekleri arasında dini ve milli bayramlar yer almaktadır. Bildiğiniz üzere dini bayramlarımızın ilki Ramazan Bayramı'dır. Bu dönemde şeker ve tatlı gibi ürünlerin satışı daha fazla oluyor. Bizler de bu ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fiyatlarımız gayet makul. Piyasa fiyatlarının neredeyse altında ürün sunmaya çalışıyoruz; bu durumdan hem alan memnun hem de biz memnunuz. Lokum fiyatlarımız çeşitlerine göre değişiyor; fıstıklı lokumu 150 liraya, diğer çeşitleri 120 liraya, sade lokumu ise 100 liraya satıyoruz. Şeker fiyatlarımız ise 75 lira ile 400 lira arasında değişiyor. Vatandaşlarımız her iki ürünü de yoğun olarak tercih ediyor. Son olarak tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin bayramını kutluyoruz. Kazasız, belasız nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyor, herkese iyi bayramlar diliyoruz” şeklinde konuştu.