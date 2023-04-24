Bayramda ücretsiz ulaşım ve hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Öte yandan Hayvanat Bahçesi’ni bayramın ikinci ve üçüncü gününe denk gelen 22 Nisan ve 23 Nisan günlerinde 100 bin kişi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı’nda raylı sistem ulaşımını ücretsiz hale getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince ekiplerimiz tam kadro sahada çalışırken, vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlamaları için raylı sistem seferlerini ücretsiz olarak sağladık” dedi.

TRAMVAYLARA ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN 236 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Ramazan Bayramı’na denk gelen 21, 22 ve 23 Nisan günlerinde vatandaşların ücretsiz olarak tramvay araçlarından yararlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bayram süresince hemşehrilerimiz tramvay seferlerinden ücretsiz faydalanabildi. 3 gün boyunca 169 bin 270 tam kart, 66 bin 892 indirimli kart kullanımı olmak üzere toplam 236 bin 162 vatandaşımızı raylı sistem araçlarımızla ücretsiz ulaştırmak suretiyle bu hizmetimizi vermiş olduk. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”

BÜYÜKŞEHİR HAYVANAT BAHÇESİ’Nİ RAMAZAN BAYRAMI’NDA 100 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırladı. Hayvanat Bahçesi’ni bayramın ikinci ve üçüncü gününe denk gelen 22 Nisan ve 23 Nisan günlerinde 100 bin kişi ziyaret etti. Hayvanat Bahçesi, Kayserililer başta olmak üzere şehir dışından gelen vatandaşların da yoğun ilgisini gördü.

Büyükşehir Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.