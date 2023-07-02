Bayramda ücretsiz ulaşımdan 303 bin 121 kişi faydalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Kayserililerin sevdikleriyle rahatça görüşebilme, dilediğince ziyaretlerini yapabilmesi için kent içinde raylı sistem araçlarıyla 303 bin 121 vatandaşa ücretsiz ulaşım imknı sağladı.

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  • 02.07.2023 14:38
  • Güncelleme: 02.07.2023 15:07
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Bayramda ücretsiz ulaşımdan 303 bin 121 kişi faydalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Kayserililerin sevdikleriyle rahatça görüşebilme, dilediğince ziyaretlerini yapabilmesi için kent içinde raylı sistem araçlarıyla 303 bin 121 vatandaşa ücretsiz ulaşım imkânı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca Kayserililerin kent içinde ulaşım çerçevesinde imkânlarını ve konforunu arttırdı. Bu çerçevede tramvaylarda Kurban Bayramı boyunca 1625 sefer gerçekleşirken, 303 bin 121 vatandaş bayramda raylı sistem araçlarından ücretsiz olarak yararlandı. Büyükşehir Belediyesi, her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da Kayserililerin huzurlu ve konforlu bir bayram geçirmeleri için gelişmiş çalışmalar gerçekleştirdi. Büyükşehir ekiplerince Kurban Bayramı’nda vatandaşların hiçbir sorunla karşılaşmamaları için bayram süresince pek çok tedbir alındı.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi, Kayserililer Kurban Bayramı’nda sevdikleriyle rahatça görüşebilmesi, dilediğince ziyaretlerini yapabilmesi amacıyla bayram boyunca vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferlerini aksatmadan sürdürdü. Buna göre tramvaylarda bayram boyunca 1625 sefer gerçekleşirken, 303 bin 121 vatandaş bayramda tramvaylardan ücretsiz olarak yararlandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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