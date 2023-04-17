Bayramda ucuz şekere dikkat!

 Bayramın vazgeçilmezlerinden olan bayram şekerinde ucuz fiyatlı ürünlerden uzak durulması uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan şeker ve lokum alırken tek kriterlerinin fiyat olmaması gerektiğini belirten şekerci esnafı Hamdi Çarşıbaşı, şekerin bayat ya da son kullanma tarihinin geçmiş olup olmadığına dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu. Özellikle açıkta satılan lokum ve şekerin de tercih edilmemesini önerdi. 

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  • 17.04.2023 13:52
  • Güncelleme: 17.04.2023 13:52
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Bayramda ucuz şekere dikkat!

11 ayın sultanı Ramazan’ı uğurlamaya sayıla günler kala vatandaşlarda bayram alışverişi telaşı başladı. Şekerden lokuma kolonyadan kahveye birçok ürünü almak için vatandaşlar çarşıya akın ediyor. Esnaf Hamdi Çarşıbaşı bayramda misafirlere ikram edilecek şekerin üzeri açık şekilde ve fiyatı ucuz olan ürünlerin alınmaması gerektiğine dikkat çekti. 

ŞEKER FİYATLARI 100 LİRA İLE 400 LİRA ARASINDA

1947’den beri Kayseri’de faaliyet gösterdiklerini belirten şekerci esnafı Hamdi Çarşıbaşı, her bütçeye uygun ürünlerin olduğunu söyledi. Vatandaşları ucuz ürünlere karşı uyaran Çarşıbaşı “Vatandaşlara özellikle sesleniyorum çok ucuz şekerler bayat, tarihi geçmiş ya da içeriğinde farklı mamuller oluyor dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle dışarıda satılan lokumları, şekerleri almamaları gerekiyor. Üzerlerine toz ya da pislik gelebiliyor. Kapalı mekanlarda belli yerlerden almalarını tavsiye ediyoruz. Hammaddelerin fiyatlarının değişmesinden dolayı geçen yıla göre ufakta olsa bir fiyat farkı var. Şeker fiyatlarımız 100 liradan 400 liraya kadar var. Lokumlarımızın fiyatı 50 liradan 200 liraya kadar mevcut. Kolonya fiyatlarımız 30 liradan 100 liraya kadar var. Ürünlerimiz her bütçeye uygundur.  Alım gücünde biraz sıkıntı var ama vatandaşlarımız kendi bütçelerine göre alışveriş yapıyor” ifadelerini kullandı.

1ha

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