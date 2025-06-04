Bayramda yolculuk güvenliği için araç bakımı

Kurban Bayramı’nda araç bakım fiyatları hakkında bilgi veren Oto tamirci Emin Yavuz, “Ortalama bir arabanın bakım fiyatı 1700 liradan başlayıp 3500-4000 liraya kadar; markasına, modeline ve motor büyüklüğüne göre değişiyor Aracın lastik fiyatları ise, ortalama bir araçta ebat ölçüsüne göre değişiyor. 2000 liradan başlayıp 12-13 bin liraya kadar lastik ebat ve markasına göre fiyatlarımız değişiklik gösteriyor” dedi.

Kurban Bayramı’nda uzun yola çıkacakların dikkat etmesi ve kontrol ettirmesi gerekenlerin başında araç bakımı geliyor. Uzun yola çıkan vatandaşların yol öncesinde mutlaka bakımları ve kontrollerinin yapılması gerekiyor.

Konuyla ilgili konuşan oto Tamirci Emin Yavuz ,“ Kurban Bayramı ve öncesi yola çıkacak vatandaşlarımız için hizmet veriyoruz. Öncelikle yağ bakımı, ondan sonra balata bakımı gibi konularda da yardımcı oluyoruz lastiklerini de kontrol ediyoruz. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce, yağ bakımlarını, cam suyu eksiklerini cam sileceklerini, aküsünü veya balatasını yola çıkmadan önce mutlaka kontrol ettirmelerini tavsiye ederiz. Ortalama bir arabanın bakım fiyatı 1700 liradan başlayıp 3500-4000 liraya kadar; markasına, modeline ve motor büyüklüğüne göre değişiyor. Aracın lastik fiyatlarına gelecek olursak, onlarda ortalama bir araçta ebat ölçüsüne göre değişiyor. 2000 liradan başlayıp 12-13 bin liraya kadar lastik ebat ve markasına göre fiyatlarımız değişiyor. İster istemez Kurban Bayramı yoğunluğumuz başladı. Vatandaşlarımız yola çıkmadan önce bakımlarını ve eksiklerini kontrol ettirmek amacıyla geliyorlar yoğunluğumuz da başlamış durumda. Geçen bayrama kıyasla yoğunluğumuz çok şükür iyi; Ancak fiyat açısından azda olsa ister istemez artışlar gerçekleşti. Bunlar, yola gidecek vatandaşlarımızın yol sağlığı ve yol güvenliği için tabii ki de engel değil diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.