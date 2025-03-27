Bayramda, Zabıta tam kadro görev başında

Kentte, gıda güvenliği ve düzenin adı olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, ekipler bayramdaki 3 günlük tatilde, tam kadro sahada olacak.

Ramazan ve öncesinde gerçekleştirdiği denetimleri Ramazan Bayramı sürecinde de sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi’nin adeta vitrini konumundaki Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı, Kayserililerin esenlik ve huzuru için sorumluluk alanındaki pek çok konuda çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeleri için yürüteceği çalışmalar kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde, bayram ve tatil boyunca 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecek.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin düzeni ve esenliği kapsamındaki görevleriyle, doğrudan ve dolaylı kent yaşamına etki eden alanlarda Kayseri halkının huzuru için çalışma ve denetimlerine aralıksız devam ederken, ekipler bayram süresince denetimlerini sürdürecek.

Bu kapsamda zabıta ekiplerinde tüm izinler kaldırılırken, ekipler Ramazan Bayramı’nda tam kadro sahada olacak.

Ayrıca, zabıta ekipleri, Arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı’nda da kabir ziyareti gerçekleştiren Kayserililerin esenlik ve huzuru için görevine devam edecek.

Vatandaşlar, zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikâyetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Genel Kontrol Zabıta Amirliği 232 24 98 numaralı telefonuna iletebilecekler.