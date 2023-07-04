Bayramda 'Zincidere 100.Yıl' halkın gözdesi oldu

Talas Belediyesinin kısa süre önce hizmete sunduğu Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı Kurban Bayramı'nda vatandaşların gözde mekanı oldu. Aileler mangallıklarını ücretsiz pişirme alanında pişirirken, gölet manzarası ve su fıskiyesi altında eğlenen çocuklar gönüllerince bir bayram yaşadı. Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'ndan 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 200 bin kişi yararlandı.

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  • 04.07.2023 10:18
  • Güncelleme: 04.07.2023 12:48
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Bayramda 'Zincidere 100.Yıl' halkın gözdesi oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesinin kısa süre önce hizmete sunduğu Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı Kurban Bayramı’nda vatandaşların gözde mekanı oldu. Aileler mangallıklarını ücretsiz pişirme alanında pişirirken, gölet manzarası ve su fıskiyesi altında eğlenen çocuklar gönüllerince bir bayram yaşadı. Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’ndan 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 200 bin kişi yararlandı.

Açıldığı günden bu yana hafta içi ve hafta sonlarının vazgeçilmez uğrak noktası haline gelen Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, Kurban Bayramı’nda da ilk tercih edilen alan oldu. Göleti, gölet kafesi, su fıskiyesi ile eşsiz manzarasıyla göz dolduran mesire alanına sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar akın etti. Ailesiyle alana gelenler hem bayramın yorgunluğunu attı hem enerji depoladı. Uzun kuyrukların oluştuğu girişte özel mini araçlarla alınan vatandaşlar istedikleri noktaya ulaştırıldı. Mesire alanına torunlarıyla birlikte gelen Reyhan Varlı, “Çok sevdik. Zaten gelip görenlerin tavsiyesiyle gelmiştik. Çok hoşumuza gitti. Çok güzel yapmışlar. Talas Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi. Doğalgazlı ocaklarda ücretsiz olarak etlerini pişiren Ramazan Özer ise, “Çok güzel bir alan olmuş. İlk defa buraya geldik. Çok memnun olduk” derken, bir diğer vatandaş Vedat Süslü de, “Kayseri’de ilk sanırım. Hiçbir yerde bu hizmet yok. Çok güzel bir yer. Yemek pişirme alanı bizi rahatlattı. Belediyeye teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu. Bekir İpek isimli vatandaş ise sunulan hizmetlerden memnun kaldıklarını söyledi.

Kamelyada konaklayan Mustafa Yıkılmaz adlı vatandaş, “O kadar yer gezdim ama böyle güzel bir yer gerçekten görmedim. Ortam ve manzara çok güzel. Belediye gerçekten güzel çalışıp hakkını vermiş. Allah razı olsun.” ifadelerini kullanırken, bir başka vatandaş Bışar Yakut, “Çok güzel, rahat. Hava serin ve temiz. Memnunuz.” görüşlerini paylaştı. Çocuklar da göletin iskele bölümündeki su fıskiyesi altında hem ıslanıp serinledi hem de gönüllerince eğlenmenin keyfini yaşadı.

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İHA

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