Bayramhacı’da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Vali Gökmen Çiçek 21 Nisan’da Bayramhacı ile ilgili yaptığı açıklamada Bayramhacı'nın 2025 yılında daha çok duyurulacağını vurgulamıştı. Vali Çiçek: “Bu yıl Bayramhacı’yı çok fazla duyacağız çünkü hedef yerlerimizden biri burası olacak. Geçmişte de turizm potansiyeli olan, kaplıcasıyla bütün Kayserililerin de bildiği, sevdiği bir yerleşim yeridir. Burayı yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz” şeklinde konuşmuştu. Vali Çiçek, ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek: “Orman Bölge Müdürlüğümüz, Bayramhacılıların ağaçlandırma talebine 21 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen programda verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Daha yeşil ve daha güzel bir Bayramhacı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor” ifadelerini kullandı.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Bayramhacı, Gözbebeğimiz Olmaya Devam Ediyor. Kayser Orman Bölge Müdürlüğüz tarafından Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'in destekleriyle, Bayramhacı’da çevreyi güzelleştirme çalışmaları hızla devam ediyor” ifadelerinde bulunuldu.