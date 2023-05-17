Bayramhacı Mahallesi sit alanı ilan edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinde, Bayramhacı Mahallesi'nin sit alanı ilan edilmesine karar verildi. 

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  • 17.05.2023 17:25
  • Güncelleme: 17.05.2023 17:25
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Bayramhacı Mahallesi sit alanı ilan edildi

Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 88 asıl 104 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Toplantıda Bayramhacı Mahallesi'nde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, 192 ada 76 ve 77 parseller ile mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 192 ada 269 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın sit alan ilan edilmesine karar verildi.

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