'Bayramımız Bayram Olsun': Erdal Altun'dan Vicdanlı Bayram Mesajı
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda hem bayramın manevi anlamına hem de İslam coğrafyasındaki acılara dikkat çekti.
Altun, “Bayramlar; kalplerin yumuşadığı, kırgınlıkların unutulduğu ve insanlığın ortak vicdanının yeniden yeşerdiği müstesna zamanlardır” diyerek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.
“Gazze ve Doğu Türkistan’da Bayram, Gözyaşıyla Başlıyor”
Altun, mesajında özellikle Gazze, Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyalarda yaşanan zulümlere dikkat çekerek, bu bayramı buruk karşıladıklarını ifade etti:
“Dualarımız; bombalar altında bayram sabahına uyanan masum çocuklar, evlatlarını kaybeden anneler ve zulme direnen mazlumlarladır.”
“Çocukların Gülüşü, Toplumun Yarınıdır”
Bayram mesajında çocuklara özel bir yer ayıran Altun, korkusuzca gülebilen çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı:
“Bir toplumun yarını, çocuklarının yüzündeki tebessüm kadar güçlüdür.”
“Kadınların Huzur Bulmadığı Yerde Bayram Olmaz”
Kadınların karşılaştığı şiddet, adaletsizlik ve güvencesizlik konularına da değinen Altun, gerçek bayramın ancak kadınların huzur bulduğu bir toplumda mümkün olabileceğini belirtti.
“Adaletin Hâkim Olduğu Bir Dünya Mümkündür”
Altun, mesajını umut dolu bir çağrıyla tamamladı:
“Bu bayram, bu inancımızı daha da güçlendirmeli; bizleri daha çok dayanışmaya, daha çok mücadeleye sevk etmelidir.”