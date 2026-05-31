Bayramın ikinci günü viyadükten Kızılırmak'a düşmüştü 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ikinci günü viyadükten Kızılırmak Nehrine düşerek kaybolan 29 yaşındaki Hüseyin G.'nin cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı.

Olay, Kurban Bayramı’nın ikinci günü akşam saatlerinde Felahiye ilçesi Yaşar Karayel Viyadüğünde meydana geldi. Hüseyin G., henüz bilinmeyen bir nedenle viyadükten Kızılırmak Nehrine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, İl Emniyet Müdürülüğü Koruma Şube Müdürlüğü kurbağa adam personeli ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin G.’yi bulmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda botlar ve yeraltı arama ekipleri ile gerçekleştirilen çalışma sonucu Hüseyin G.’nin cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Hüseyin G., viyadüğün yaklaşık 700 metre ilerisinde bulundu. Sudan çıkarılan Hüseyin G.’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. 

