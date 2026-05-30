  • Haberler
  • Gündem
  • Bayramın ikinci günü viyadükten Kızılırmak'a düştü arama çalışmaları sürüyor

Bayramın ikinci günü viyadükten Kızılırmak'a düştü arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ikinci günü viyadükten Kızılırmak Nehrine düşen 29 yaşındaki Hüseyin G.'yi arama çalışmaları 2 gündür sürüyor.

Bayramın ikinci günü viyadükten Kızılırmak'a düştü arama çalışmaları sürüyor

Olay, Kurban Bayramı’nın ikinci günü akşam saatlerinde Felahiye ilçesi Yaşar Karayel Viyadüğünde meydana geldi. Hüseyin G., henüz bilinmeyen bir nedenle viyadükten Kızılırmak Nehrine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin G.’yi bulmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Hüseyin G., 2 günden bu yana aranıyor. Ekipler Kızılırmak Nehrinde botlarla arama gerçekleştiriyor. Ayrıca, sualtı arama ekipleri de suyun altında arama yapıyor. Ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor. 
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Tramvayda çıkan kavga nedeniyle yaralanan şahıs şikayetçi olmadı
Tramvayda çıkan kavga nedeniyle yaralanan şahıs şikayetçi olmadı
Kızılırmak'a düşen genci arama çalışmaları sürüyor ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kızılırmak’a düşen genci arama çalışmaları sürüyor ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayserispor'da 20 transferden 11'i bin dakikadan az süre aldı
Kayserispor’da 20 transferden 11’i bin dakikadan az süre aldı
Kayseri'de hafta sonu rotası: Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri
Kayseri’de hafta sonu rotası: Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri
CHP Kayseri İl teşkilatı Özgür Özel ile bayramlaşmak üzere Ankara'ya gitti ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
CHP Kayseri İl teşkilatı Özgür Özel ile bayramlaşmak üzere Ankara’ya gitti ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Soğanlı Vadisi: Türkiye'nin Yükselen Turizm Destinasyonu
Soğanlı Vadisi: Türkiye’nin Yükselen Turizm Destinasyonu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!