Bayramın ikinci günü viyadükten Kızılırmak'a düştü arama çalışmaları sürüyor

Olay, Kurban Bayramı’nın ikinci günü akşam saatlerinde Felahiye ilçesi Yaşar Karayel Viyadüğünde meydana geldi. Hüseyin G., henüz bilinmeyen bir nedenle viyadükten Kızılırmak Nehrine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin G.’yi bulmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Hüseyin G., 2 günden bu yana aranıyor. Ekipler Kızılırmak Nehrinde botlarla arama gerçekleştiriyor. Ayrıca, sualtı arama ekipleri de suyun altında arama yapıyor. Ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor.

