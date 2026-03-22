Bayramın ilk günü eşini tabancayla öldüren şahıs Yozgat'ta yakalandı

Bayramın ilk günü eşini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı



(RHA)- Kayseri’de Ramazan Bayramı'nın ilk günü tartıştığı eşi Gamze S.’yi tabancayla öldürüp kaçan Hacı Ali S., jandarma tarafından Yozgat’ta yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi’nde meydana geldi. Hacı Ali S. ile eşi Gamze S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hacı Ali S., eşini tabancayla vurarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Gamze S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yandan jandarma şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda kurulan özel tim, şüphelinin Yozgat’ın Sorgun ilçesinde olduğunu belirledi. Şüpheli adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Hacı Ali S., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

