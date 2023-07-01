Bayramının son gününde satışlar devam etti

 Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde Kurban Bayramının son gününde satışlar devam etti. 

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  • 01.07.2023 18:21
  • Güncelleme: 01.07.2023 18:21
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Bayramının son gününde satışlar devam etti

Kurban Bayramı’nın son gününde Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde kurban satışları devam etti. Farklı mahallelerden gelen vatandaşlar kurban satışı yapılan yerlerde kurbanlarını sattı. Gömürgen Kasabasından gelen Musa Göktaş, “Koyuncuyum, yetiştiriciyim halimiz perişan. Buraya 23 mal ile geldim. 2 tanesi kaldı 21 mal sattım. Onu da yok pahasına sattım” ifadelerini kullandı. 

Erkilet’in Hırka köyünden gelen Muammer Bozdağ, “40 hayvanla geldim, 9 tane hayvanımız kaldı. Bugün gitmeyi düşünüyorum” dedi. 

‘SATIŞI YAPTIK AMA FEDAKARLIK YAPARAK YAPTIK’

Erkilet Bülbülpınarı Hayvan Pazarına koyun almaya gelen vatandaş Metin Şahin ise, “Çok pahalı. Geçen sene ben 4 bin 250 liraya 2 tane koyun aldım, bu defada bir tane aldık” diye konuştu. 

İncesu Tahirli Köyünden gelen Bekir Tupal’da, “Bayrama 2 gün kala geldik buraya. 100 hayvanla geldik. 25 civarı hayvanımız kaldı. Satışlar umduğumuz gibi geçmedi maalesef ki. Milletin alamaya mı gönlü yok, kesmeye mi gönlü yok? Diyanetin dışarıya bedavaya vermiş olduğu kurbanlığın mı etkisi var? Nasıl işse artık, biz onu çözmedik. Beklenen satışı yapamadık. Satışı yaptık ama fedakarlık yaparak yaptık. 8 bin liraya satacağımız malı 6 bin liraya satarak satış yaptık. Güzel bir satış yapamadık” şeklinde konuştu.

1ha

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