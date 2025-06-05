Bayramlaşma Töreninde Hulusi Akar'dan 'Birlik Beraberlik' vurgusu

Kurban Bayramı nedeniyle Valilik binası önünde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, Vali Gökmen Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, kamu kurum ve STK'ların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Akar:'Tarihini bilmeden, dinini, diyanetini bilmeden Allah korkusu olmadan, kuldan utanma duygusu olmadan herhangi bir şekilde bizim birliğimiz ve bütünlüğümüz mümkün değil!'

Programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar: “Bütün toplumlarda gelenekler vardır, görenekler vardır, adetler vardır. Bunlar gerçekten son derece saygıdeğerdir. Burada bizler de bu geleneğimize, göreneğimize, dünyanın her köşesinden, Türkiye'nin her köşesinden Sıla-i Rahim dediğimiz herkesin evine, barkına, hiç evi barkı olmayanların da mezarlıktaki geçmişine karşı hürmeten, onlara saygı duymak suretiyle buraya gelip ziyaret etmeleri gerçekten çok değerli, çok önemli. Herkesin kökünü bilmesi lazım, geçmişini bilmesi lazım, geçmişine saygı göstermesi lazım, geçmişiyle hemhal olması lazım, bütünleşmesi lazım. Biz ne olursak ne olalım, nereye gelirsek gelelim, rütbemiz, makamımız, ekonomik durumumuz, sosyal durumumuz, sonuçta bizim çıktığımız yer belli. Buna göre atalarımız kimse, bunlara bizim sahip çıkmamız lazım, bunları geliştirmemiz lazım. Bunları sadece yetişkinlerin yapması yetmez. Bu yapılan çalışmaların, bu yapılan faaliyetlerin mutlaka gençlere, torunlarımıza, tosunlarımıza, evlatlarımıza bunları mutlaka yansıtılması lazım. Geleneğimizi, göreneğimizi onlara bir şekilde bizzat yaşayarak, bizzat yaşatarak göstermemiz ve öğretmemiz lazım. Arkadaşlar bu bizim için temel. Tarihini bilmeden, dinini, diyanetini bilmeden Allah korkusu olmadan, kuldan utanma duygusu olmadan herhangi bir şekilde bizim birliğimiz ve bütünlüğümüz mümkün değil ve dolayısıyla da herhangi bir şekilde savunmamız ve güvenliğimiz tam olarak gerçekleşemez. Savunmanın ve güvenliğin temeli birlik ve beraberliğimiz. Birlik ve beraberliğimizin temeli de eğitimimiz. Öyle bir eğitim olması lazım ki, özellikle bu 6-12 yaş arasında, 4-12 yaş arasında gençlerimizi bir eğitmemiz lazım. Diniyle, diyanetiyle, gelenekleri, görenekleri, tarihi, geçmişi neyimiz var, neyimiz yok. Bunları mutlaka gençlerimize vermemiz lazım. Gençlerimizin de bunlarla övünür hale gelmesi lazım. Bunları bilinçli bir şekilde tanıması lazım, görmesi lazım. Ve bu şekliyle biz istikbale emin adımlarla yürüyebiliriz. Aksi halde çoluk çocukla eğer bir farklılık varsa, arada bir ayrılışma varsa, farklılaşma varsa gerçekten bir yere varmak mümkün değil. Onun için, içeride bütünlüğü sağlamak için mutlaka bu eğitim konusu üzerinde hep beraber durmamız lazım. Bu eğitimin destekçisi olarak da bizler, aileler, evlatlarımıza bunu bizzat göstermemiz, bizzat yaşatmamız lazım. Bunda ne var ki, çok basit, ya bunlar artık geçmişe kaldı falan demeyip, atalarımızdan tebarüs ettiğimiz geleneğimizi, göreneğimizi, adetlerimizi mutlaka sürdürmemiz lazım. Hepinizin gördüğü, hepinizin yakından takip ettiği gibi devlet iradesini koydu. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Devlet Bahçeli, buna iradeyi, devlet iradesini ortaya koydular ve hep beraber emin adımlarla terörsüz Türkiye için yürüyoruz. Ama bunu yaparken de hiçbir zaman terörü de unutmadık, teröristi de unutmadık. Bu bilinçle, bu bilgiyle, önümüzdeki günlere ilerlemek suretiyle, barışı, huzuru, sükûneti sağlamak için elimizden gelen ne varsa bugüne kadar bunları yaptık, bunu sonra yapmaya devam edeceğiz ve 86 milyon, bütün coğrafyamız, 780 bin kilometre kare vatan toprağımız rahat içinde, huzur içinde, birlik ve beraberlik içinde, tek yürek, tek yumruk olarak istikbali emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek: 'Kayseri'de bayramlar bir başka oluyor'

Vali Gökmen Çiçek ise: “Bir bayrama daha Kayseri'de birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Kayseri'de bayramlar bir başka oluyor. Kayseri bayramlarda bir araya geliyor, dostluğunu, memlekete olan sevdasını da gösteriyor aynı zamanda. Mezarlarımız tıklım tıklım, Sıla-i Rahim için memleketimize dünyanın her yerinden gelen hemşerilerimizle dolu. Ama bayramın bir acı olmaması için de hem trafikte hem güvenlik anlamında da hepimizin üzerine düşen görevler var. Bugün itibariyle 16 bin kolluk kuvvetimiz sadece halkımızın huzur içerisinde bayram geçirmesi için görevlendirildi. Hem emniyet personelimiz hem jandarma personelimiz gece gündüz çalışarak, fedakarlık yaparak vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için mücadele edecekler. Buradan da bütün hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Yolun sonu bayram olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kurban Bayramı tebriğinde bulunarak vatandaşlarla bir arada olmaktan onur duyduğunu belirtti.