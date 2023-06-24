Bayramlık şeker fiyatları 600 liraya kadar yükseliyor

Kurban Bayramında misafirlere ikram etmek için alınan şekerlerde fiyatlar ortalama 200 liradan başlıyor 600 liraya kadar yükseliyor. Esnaf Hamdi Çarşıbaşı 'Vatandaşlar dışarıda kalan toz da toprakta satılan mamulleri almasınlar. Ucuz diye vatandaş onu tercih ediyor. Eve gittiklerinde hüsrana uğruyorlar' diyerek vatandaşları uyardı. 

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  • 24.06.2023 12:32
  • Güncelleme: 24.06.2023 12:32
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Bayramlık şeker fiyatları 600 liraya kadar yükseliyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala alışveriş telaşı da başladı. Kayseri’de vatandaşlar bayramda misafirlerine ikram etmek için şeker-çikolata alışverişi için çarşının yolunu tuttu. Şeker fiyatları ise ortalama 200 liradan başlıyor ve 600 liraya yükseliyor. 

Esnaf Hamdi Çarşıbaşı, ucuz diye dışarda satılan ambalajsız ve kalitesiz şekerlerin alınmaması uyarısında bulundu. Çarşıbaşı, “Kısa bir süre önce Ramazan Bayramından çıktık. Kurban Bayrama yaklaştı. İnşallah kazasız belasız eda ederiz. Tabi ki Kurban Bayramı biraz daha masraflı bir bayram. İnsanlar kurbana bir bedel ödüyorlar. Bizim örf ve adetlerimizde şeker, lokum, draje misafirimize ikramda bulunulur. Ramazan Bayramı gibi olmasa da kurbanda da yavaş yavaş hareketlenme başladı. Esnaf olarak biz de mutluyuz. Vatandaşlar dışarıda kalan toz da toprakta satılan mamulleri almasınlar. Ucuz diye vatandaş onu tercih ediyor. Eve gittiklerinde hüsrana uğruyorlar. Hem misafire karşı yüzleri kızarıyor. Hem de verdiği para araya gidiyor. Bu işi yapan firmalarda şeker almaları en doğrusu. Geçen seneye göre fiyatlar değişti fakat Ramazan Bayramından Kurban Bayramı’na kadar olan süreçte anormal bir değişiklik yaşanmadı” şeklinde konuştu. 

Şeker fiyatları: 100 TL – 200 TL
Çikolata fiyatları: 200 TL- 600 TL
Lokum: 50 TL - 300 TL
Kolonya: 50 TL – 200 TL

1ha

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