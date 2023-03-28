BBP Aday Adayı Satılmış, 'Vatandaşlar Kayseri'de BBP'den vekil görmeyi bizden daha çok arzu ediyor'

 Büyük Birlik Partisi Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hakan Satılmış, Büyük Birlik Partisine sahada büyük bir teveccüh olduğunu söyledi. Satılmış, 'Vatandaşlar bu seçimde Kayseri'de Büyük Birlik Partisi'nden vekil görmeyi bizden daha çok arzu ediyor' dedi. 

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  • 28.03.2023 16:46
  • Güncelleme: 28.03.2023 16:46
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BBP Aday Adayı Satılmış, 'Vatandaşlar Kayseri'de BBP'den vekil görmeyi bizden daha çok arzu ediyor'

Cumhurbaşkanı ve 28’nci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. Büyük Birlik Partisi Kayseri Milletvekili Aday Adaylığı için başvuruda bulunan Hakan Satılmış, Büyük Birlik Partisine sahada büyük bir teveccüh duyulduğunu söyledi. Tüm parti teşkilatları olarak sahaya indiklerini ifade eden Satılmış, “Hem vatandaşımızla bire bir seçim havası yaşıyoruz hem de bugün 30 yıldır rahmetli, Muhsin Başkanımıza vatandaşlarımızın sempatisi ve sevgisi var. Bunu bu sene sahada görmek istiyoruz. Tüm aday adaylarımızla diğer siyasi partiler gibi bizde sahadayız. İnşallah bu seçimde mecliste temsilcimizi görmek istiyoruz” dedi.

Vatandaşların Kayseri’den de çıkacak bir adayın mecliste Kayseri halkının sorunlarını dile getireceğinden, yüzde yüz eminler olduğunu söyleyen Satılmış, “Büyük Birlik Partisine sahada büyük bir teveccüh, büyük bir ilgi var. Bu sene bu seçimde Kayseri’de vekil görmeyi bizden çok vatandaşlar arzu ediyor. Vatandaşlar BBP’nin geçmişte olduğu gibi BBP’nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğruya doğru yanlışa yanlış siyasetini mecliste seslendirdiği gibi Kayseri’den de çıkacak bir adayın mecliste Kayseri halkının sorunlarını, çekinmeden, taraf göstermeden sağcısı, solcusu diye ayırt etmeden mecliste dile getireceğinden yüzde yüz eminler” şeklinde konuştu.

1ha

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