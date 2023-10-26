BBP'de Kayseri'den 3 MYK üyesi

Büyük Birlik Partisi'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultayda, Genel Başkan Mustafa Destici, kullanılan 794 oyun 771'ini alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayda, Kayseri'den 3 isim Merkez Karar Yürütme Kurulu (MYK) üyesi seçildi. MYK'ya seçilen isimler, Murat Kelek, Abdullah Apaydın ve Hakan Satılmış oldu.

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci, yaptığı açıklamada, Kayseri teşkilatının 3 MYK üyesi ile önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Demirci, "Her daim Mustafa Destici genel başkanımızın izinden giden Kayseri il teşkilatı, bu dönemde üzerine düşen görevi yapmıştır. MYK listesine giren isimler, parti teşkilatı ve vilayetimiz için elinden gelen her şeyi üstün bir özveri anlayışıyla yapacak kapasiteye sahiptir" dedi.