BBP Genel Başkanı Destici, “Batı, Kıbrıs'ta ya da Ege'de bir savaş başlatma niyetindedir”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri’de gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yapılan toplantıya; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, ilçe başkanları ve partililer katıldı. BBP Genel Başkanı Destici yaptığı konuşmada Batı’nın Kıbrıs’ta ya da Ege’de bir savaş başlatma niyetinde olduğunu belirterek, “ABD - İsrail, İran'la savaşırken; yukarıda Rusya - Ukrayna, İsrail soykırım yaparken Batı, belli ki Kıbrıs'ta da ya da Ege'de de bir savaş başlatma niyetindedir. Bunu da yok sayamayız, yok göremeyiz. Devletimiz elbette hazırlıklıdır ama hazırlığın ötesinde bir teyakkuz halinde olmamız gerektiğini buradan ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

‘ÖNCE GÜVENLİK’

Türkiye’nin gıda, enerji, ilaç, aşı ve savunma sanayinde kendine yeter bir ülke olması gerektiğini ifade eden Başkan Destici, “Bir kere daha söylüyorum; şu dört alanda en azından kendi kendine yeter bir ülke olmak zorundayız: birincisi gıda, ikinicisi enerji, üçüncüsü ilaç ve aşı, dördüncüsü savunma sanayi. En önemlisi de savunma sanayi. Çünkü devletinizin, ülkenizin ve milletinizin güvenliğini sağlayamıyorsanız gıdayı da üretemezsiniz, aşıyı ilacı da yapamazsınız, kendi topraklarınızdan olsa bile enerjiyi çıkaramazsınız ve savunma sanayiyle ilgili hiçbir adım atamazsınız. Önce güvenlik. Elbette özgürlüklerden de vazgeçmeyiz, elbette milletimizin de refah içinde yaşaması gerekir. GÖR, Büyük Birlik Partisi'nin 13-14 sene önce Türk milletine sunduğu bir projeydi: Güvenlik, Özgürlük, Refah. Kısaltması da GÖR'dü. 'GÖR' diye billboardlara, pankartlara çıkmıştık. Bir hastaneye gittik rahmetli Muhsin Başkanla, hastane sahibi başhekim hoca dedi ki daha kapıdan girerken: 'Başkanım gördüm' dedi. Bu dediğim 2008 yılında yaşadığımız bir hadise. Biz o zamanlar 'GÖR' dedik milletimize; 'Güvenlik, Özgürlük, Refah' dedik. Bugün de aynı tezimizin arkasındayız” açıklamalarında bulundu.