BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücrete 'ara zam' teklifi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri’de basın mensupları ile bir araya geldi. Ekonomiye değinen Destici, “Tabii halkımızın birinci gündem maddesi ekonomi. Çarşı, pazar, pahalılık. Burada tabii iki kesim var ki bunlar çok dezavantajlı. Birincisi düşük maaş alan emeklilerimiz, hele ki bunlar bir de tek maaş alıyorsa, hanımı emekli değilse, bir de evi kiraysa, başka bir geliri yoksa vay haline. Bizim öncelikle sahip çıkmamız gereken, durumunu iyileştirmemiz gereken işte tam bu ailedir. Onun için biz birkaç yıldır bunu özellikle çok güçlü bir şekilde dillendiriyoruz. Bunu Cumhurbaşkanıyla da paylaştık, hükümetle de paylaştık, kamuoyuna da açıkladık. Yani Türkiye'de tıpkı asgari ücret tespit komisyonu gibi bir asgari hane geçim rakamı tespit komisyonu kurulmalı. Hanelerin gelir rakamları aşağı yukarı biliniyor. Diyelim ki, asgari bir hane, 4 kişilik bir hane Kayseri'de kaça geçinebilir? Farz-ı muhal 40 bin TL’ye geçinebilir. 28 bin TL’mi alıyor asgari ücretle? İşte aradaki 12 bin TL devlet tarafından tamamlanmalı” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRETLİ YIL SONUNU NASIL GETİRECEK?”

Sözlerini sürdüren Destici, şöyle konuştu: “Kira yardımı olarak tamamlanabilir, çocuk yardımı olarak tamamlanabilir, sosyal yardım olarak, sağlık yardımı olarak tamamlanabilir ama tamamlanmalı. Bu emeklilerimiz için de geçerlidir. Şimdi yine temmuz ayı yaklaşınca geçtiğimiz yıl da benzerleri oldu. Bazı Ticaret Odası Başkanları, işveren kuruluşlarının başkanları açıklama yapıyorlar ki ‘asgari ücreti ara zam olmasın.’ Bu doğru değil arkadaşlar. Bu doğru değil. Bu ülkede hala enflasyon yüzde 30'ların üzerinde seyrediyorsa ve bir de bu savaştan dolayı bütün gıda malzemelerine özellikle yüzde 50'den fazla zam gelmişse o zaman asgari ücretli yıl sonunu nasıl getirecektir? Madem ki işçiye, kamuda çalışan işçiye, memura, emeklilere, temmuzda bir ara zam yapılmayacak mı? Enflasyon oranında yapılacak. Bunun asgari ücretli için de yapılması şarttır. Çünkü asgari ücretli zaten en düşük ücreti almaktadır. Şimdi diyelim ki siz 100 bin lira alan bir kamu işçisi ya da memuruna temmuzda enflasyon farkını vereceksiniz. Ama 28 bin TL alan asgari ücretliye vermeyeceksiniz. İşte bu kabul edilemez. Biz önce geliri düşük olanı korumak, kollamak zorundayız. Biz bu temmuz ayında asgari ücretin yeniden düzenlenmesini, komisyonun toplanarak en azından enflasyon üzerinde bir ara zam artış yapılmasını teklif ediyoruz. Bunu dillendirdik. Dillendirmeye de devam edeceğiz. Konunun da takipçisi olacağız.”

“ÜÇ PARTİ OLARAK İTTİFAKIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Genel ve yerel seçimlerle ilgili soruya yanıt veren Destici, “Önümüzde önce bir genel seçim var. Dolayısıyla da bizim şu anda hem Büyük Birlik Partisi olarak hem Cumhur İttifakı olarak bütün motivasyonumuz birinci olarak genel seçimler. Tabii Cumhur İttifakı biliyorsunuz altılı masa gibi bir yaprak dökümü yaşamadı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın ana omurgası olduğu gibi devam ediyor. Cumhur İttifakı biliyorsunuz aslında 15 Temmuz gecesi darbeye karşı sokaklarda kurulmuş bir ittifaktı. 2017 referandumunda ilk birliktelik sağlandı. AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde aynı şekilde devam etti. Sonraki hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde yine bu ittifak asıl omurga olan bu üç partimiz de devam etti, devam ediyor. Tabii buraya eklenenler teknikte olsa çıkanlar oldu ama bizim biz üç parti olarak ittifakımıza devam ediyoruz. Hedefimiz yine önümüzdeki Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak hem de meclis çoğunluğunu almak. Tabii bu arada biz de Büyük Birlik Partisi olarak mecliste güçlü bir hatırı sayılır bir sayıyla bir grupla bulunmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bütün gayretlerimizde buna yöneliktir. İnşallah bunu başaracağız. Tabii genel seçimlerden sonra yerel seçimleri o zaman konuşmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN YENİDEN ADAY OLABİLMESİ İÇİN ÖNÜNDE İKİ FORMÜL VAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için önünde iki seçenek bulunduğunu belirten Destici, “Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olabilmesi için iki formül var. Bunlardan birincisi anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği gerçekleşirse seçimi öne almaya ya da erkene almaya bir ihtiyaç kalmıyor. 3. defa aday olabiliyor anayasa değiştirilirse. Ama anayasa değişikliği olmazsa o zaman tekrar aday olabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklamadan önce meclisin seçim kararı alması gerekir. Yani bunun için 3 ay, 5 ay, 6 ay diye bir şey yok. Yani zorunluluk yok. Diyelim ki Yüksek Seçim Kurulu işte mayıs 2028 sonunda gerçekleşecek seçimler için mart ayında diyelim ki seçim takvimi açıklayacak. Şubat'ta meclis seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanımız tekrar aday olabilir. Yani nisan ayında yapılacak bir seçimde de aday olabilir. Meclis kararı alırsa. Bu Kasım 27 Kasım sonu mu olur? Efendim 2028 mart mı olur? Nisan'ı mı olur? Buna kesin böyledir demek doğru olmaz. Ama kanaatim böyle olacaktır. Yani anayasa değişikliği olmadığı sürece böyle olacaktır” dedi.

“YOLSUZLUK NEREDEYSE ORAYA NEŞTER VURULUR”

CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonlarla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Destici, “Haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk, hırsızlık neredeyse elbette orayla ilgili neşter vurulur. Yani gerekli kurumlar bunu seyretmez, seyretmemelidir. Seyrederse hata olur. A partisi, B partisi, C partisi bunun partisi olmaz. Hırsızlık nerede yapılıyorsa, yolsuzluk nerede yapılıyorsa oraya hem emniyetin, hem maliyenin, hem işte Adalet Bakanlığı'nın elindeki yetkileri kullanarak müdahale etmesi zaten bir zorunluluktur, bir görevdir. Onun için bunun partisi olmaz. Bizim şu anda hakkında soruşturma açılan bir belediyemiz yoktur. Hakkında savcılık takibatı olan bir belediyemiz yoktur. Bizim dönemimizle alakalı. Biz belediyelerimizle bütün bu konular da dahil olmak üzere her konuyu çok açık ve şeffaf bir şekilde çalışıyoruz. Bu konuda belediyelerimize yol göstericilik yapıyoruz. Yanlış yapmamaları, hataya düşmemeleri konusunda takip ediyoruz. Belediye başkanlarımızla Elhamdülillah gerçekten hepsi dürüst, temiz, çalışkan arkadaşlarımız. Hepsi tam bir uyum içerisinde çalışıyor. Biz de zaten böyle bir şey olursa Büyük Birlik Partisi olarak göz yummayız” şeklinde konuştu.