BBP İl Başkanı Dirmen: “Bizler makam için değil, millet için siyaset yapan bir hareketin temsilcileriyiz”

Büyük Birlik Partisi Olağan İl Kongresi, Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Muhsin Yazıcıoğlu’nun mirasına sahip çıkıldığını belirterek, “Sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada beraberliğimizi güçlendiriyor, davamıza olan sadakatimizi bir kez daha haykırıyoruz. Büyük Birlik Hareketi; inancın, ahlakın, vatan sevgisinin, millet sevdasının, dik duruşun adıdır. Muhsin Yazıcıoğlu’nun bizlere bıraktığı kutlu emaneti taşımaktan onur duyuyoruz. Bizler makam için değil, millet için siyaset yapan bir hareketin temsilcileriyiz. Kayseri’miz kadim bir Türk-İslam şehridir. Bizler bu şehrin evlatları olarak birlik içerisinde çalışacak, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Ayrıştıran değil, birleştiren; kıran değil, kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada omuz omuza duran her bir dava arkadaşımız bilsin ki Büyük Birlik Hareketi dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bu kutlu yürüyüşümüz teşkilat mensuplarımızla devam edecektir. Bu süreçte bizlere destek veren çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Hakan Satılmış ise 33 yıldır partinin dış destek veya devlet yardımı almadan, kendi imkânlarıyla ayakta kaldığını belirterek, “33 yıldır mazisinde kirlenmemiş bir siyasi partinin, devletten bir kuruş destek almadan; öz evlatlarından, çocuklarından ve kendi imkânlarından ayırdıkları şartlarla siyaset yaptığımız 33 yıl. İnanın kimseden destek almadan, ak ve tertemiz bir kongre ancak bu kadar oluyor. İnşallah bu gençlerin, bu geleceği sayesinde rahmetlik Muhsin Başkanımızın yol dava arkadaşları olarak iktidar döneminde kusurlarımız varsa onları gidereceğiz. Ama yine helal ve hak kazandığımızla” ifadelerine yer verdi.