BBP İl Başkanından Aile Yılı için Muazzam Teklif: 'Belediyeler düğün salonlarını ücretsiz tahsis etmeli'

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Murat Kelek, 2025’in Aile Yılı ilan edilmesine rağmen gençlerin sosyoekonomik nedenlerle evlenemediğine dikkat çekerek, belediyelerin düğün salonlarını durumu olmayan ailelere ücretsiz tahsis etmesini ve nikah memuru ücretinin kaldırılmasını talep etti. Başkan Kelek: “Büyük Birlik Partisi olarak bizim şöyle bir önerimiz var. Bilindiği gibi 2025 yılı aile yılı ilan edildi. Fakat hala sosyoekonomik problemler dolayısıyla gençler evlilik yapamıyorlar. Bugün düğün salonlarına gönderilen nikah memuruna bile 7 bin 500 lira ücret talep edildiğini üzülerek öğrenmiş durumdayız. Bizim esas önerimiz şuydu, düğün salonları için durumu bulunmayan ailelere belediyeler tarafından ücretsiz tahsis edilmesi. Bu şekilde gençleri evlenmeye, aile kurmaya teşvik edilmelerini bekliyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bunu uygulamalarını bazı belediyelerimizde yapıyoruz. Diğer belediyelerimizde de uygulamaya hızlı bir şekilde geçilecek. Biz burada Kayseri'den de beklentimiz şudur; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Melikgazi, Hacılar, Talas, merkezdeki belediyelerin kendi bünyesindeki düğün salonlarını durumu olmayan ailelere ücretsiz kullanımı açarak en azından yuva kurulmasında bir yemekte tuzu olmasını talep ediyoruz. İlaveten düğün salonunu kendisi tutmuş olanlara da nikah memuru gönderildiği zaman bunlardan bir ücret talep edilmesini kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.