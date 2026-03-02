BBP Kayseri İl Başkanı Murat Kelek istifa etti

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Murat Kelek, sağlık durumlarından dolayı 14 Ekim 2024 tarihinden itibaren yaptığı başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Kelek, “Siyaset topluma hizmet etme ve ortak değerleri savunma aracıdır ben de bu inançla 14 Ekim 2024 tarihinden itibaren Büyük Birlik partisi il başkanlığı görevini büyük bir gayret ve samimiyetle yerine getirdim. Ancak sağlık problemlerim ve işlerimin yoğunluğu nedeniyle hala yürütmekte olduğum Büyük Birlik partisi Kayseri il başkanlığı görevinden istifa etmek durumundayım. Bu süreçte omuz omuza çalıştığım aynı idealleri paylaştığım tüm yol arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza ve dostlarıma teşekkür borçluyum. Bundan sonraki süreçte de ülkemiz ve milletimiz için doğru bildiğimiz yolda ilkeli bir duruşla yürümeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.