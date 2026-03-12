  • Haberler
BBP Kayseri İl Başkanlığı'na vekâleten, Hakan Satılmış belirlendi

BBP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre BBP Kayseri İl Başkanlığı'na vekâleten, MKYK Üyesi Hakan Satılmış'ın belirlendiği belirtildi.

BBP Kayseri İl Başkanlığı'na vekâleten, Hakan Satılmış belirlendi

Konuya ilişkin BBP MKYK Üyesi Hakan Satılmış tarafından yapılan açıklamada; "BBP Kayseri İl Başkanlığı Divan ve Yönetim Kurulu, ilçe başkanlıkları ve Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığımız dün olduğu gibi bugün de görevlerinin başındadır. Yönetim Kurulu üyelerimiz çalışmalarını sürdürmekte, Alperen Ocakları Kayseri teşkilatımız Ramazan ayı boyunca devam eden Şehit Muhsin Yazıcıoğlu İftar Çadırı’nda hizmetlerine devam etmektedir. İlerleyen günlerde Kayseri İl Başkanlığına yapılacak olan atama, Genel Başkanımızın takdiri ile kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

