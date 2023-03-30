BBP Milletvekili Aday Adayı Satılmış: Baraj sıkıntımız yok, 1 milletvekili kesin, 2 çıkarırsak da sürpriz olmaz n

Büyük Birlik Partisi Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hakan Satılmış KayseRadar ve Radyoradar ortak yayınında Aday Ekranı programına konuk oldu. Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtlayan Satılmış, Cumhur İttifakında olmaları sebebiyle baraj sıkıntısının kalmadığını söyledi. 1 milletvekiline kesin gözüyle bakarken 2’nci vekilin de sürpriz olmayacağını iddia eden Satılmış,

“Biz Cumhurbaşkanı adayımız olarak her yerde her sahada dile getirdik. Bugün de güçlü kadrolarla arkasındayız, bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Büyük Birlik Partisi bu seçimde kendi adaylarıyla 81 ilde kendi amblemiyle seçime katılıyor. Kayseri’de de bu şekilde 10 tane adayıyla seçimlere girecek. 30 senelik bir partiyiz ve Cumhur ittifakında olduğumuz için baraj sıkıntımız da yok. Büyük Birlik Partisi mensubu olarak vatandaşlarımızdan biz şunu istiyoruz, rahmetlik Muhsin başkanımıza baraj sıkıntısından dolayı veremediğiniz oyu bugün emanetçilerine teslim etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“MUHSiN YAZICIOĞLU YAŞASAYDI O DA CUMHUR İTTİFAKINDA OLURDU’

Milletvekili Aday Adayı Hakan Satılmış “Bizim isteğimiz kendi özünden kendi toprağından kendinin sıkıntılarını dile getirecek mecliste Muhsin başkanımız gibi dik duracak yanlışa yanlış doğruya doğru “Doğru kimden gelirse doğrudur” “Yanlış kimden gelirse yanlıştır” tavrıyla temsil edecek bir milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndermelerini arz ediyoruz. Bugün Muhsin Yazıcıoğlu hayatta olsaydı 2023 seçimlerinin sadece seçim değil devletimizin milletimizin bekası, bayrağımızın toprağımızın bütünlüğünü koruma savaşı olduğunu bilirdi ve cumhur ittifakının içinde olurdu. Hatta cumhur ittifakının başında olurdu. Büyük Birlik Partisi’nin Kayseri’deki üye sayısı 13 bin. Bütün ilçe teşkilatları aktif ve hazır. Muhsin başkanın zamanındaki Alperen’leri şimdi Büyük Birlik Partisindeler” şeklinde konuştu.

‘İYİ PARTİ “MİLLİYETÇİYİZ” DİYOR AMA DEĞİL’

Satılmış “İYİ Parti milliyetçiyiz diyor ancak bugünkü tavırları, kimlerle oturup kalktıklarını gördüğümüz zaman çizgisi olmayan ve dedikleri bile doğru olmayan yaşadıklarıyla anlattıkları birbirini tutmayan bir kadrolaşma var. Biz ise 30 yıldır aynı çizgide ne söylediysek arkasında durduğumuz, kırmızı çizgi dediğimiz şeye dirsek temasında bile bulunmadığımız bir çizgimiz var. Eğer milletvekili olursam mecliste oylama yapıldığında bu madde bölgeme uyuyor mu, bölgemin hakkını gözetiyor mu yoksa saf dışı mı kalıyor gibi unsurları gözeterek oylayacağım. Büyük Birlik Partisinin milletvekili, milletvekilliği yapayım, maaşımı alayım portföyü çizmeyecek. Vatandaşların en büyük sıkıntısı milletvekiline seçim günü kapısını çalıp seçimden sonra ulaşamaması. En büyük şikayet seçilen milletvekilinin sahada olmaması, vatandaşın derdinden sıkıntısında haberdar olmamasıdır. Çetin Arık CHP milletvekili. Bugün Yeşilhisar’da bir sel felaketi olduğunda oranın yarasını sarmak için orada elinden gelen seferberliği yapıyorsa orada gece gündüz yatıyorsa benim farklı partiden diye yanlış yapıyor deme hakkım yok. Büyük Birlik Partisi genel başkanımızla görüştünüz toplantılarda Kayseri’den 1 ve üzeri milletvekili çıkabileceği düşüncesinde. Başkanımız Kayseri’yi kendine karargâh olarak görüyor. Bizden de onu bekliyor. 30 ilde geniş katılımlı anketler yapılıyor. Katılımcı sayısı 25 binin üzerinde görüş farklılıkları olan bir dağılım var. Bizim bu seçimde oy oranımız yüzde 7’nin altında oy oranı yok. Kararsız kesimi de dahil edersek bir sürpriz yapacağımızdan şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.