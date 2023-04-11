BBP Milletvekili aday listesinde 2 isim değişikliği

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine sayılı günler kala siyasi partilerde adaylık listeleri telaşı devam ediyor. Cumhur İttifakı'nda yer alan BBP milletvekili aday listesini dün açıklamıştı. Listenin 2'nci sırasında yer alan Okan Geçger listeden çıkarıldı. 2'nci sırada yer alan Okan Geçger'in yerine Atilla Öniz yer aldı. Listenin 10'uncu sırasında ise Gazi Karataş yer aldı.

BBP Kayseri aday listesi sırasına göre şu şekilde:

1- Hakan Satılmış

2- Atilla Öniz

3- Murat Kelek

4- Ercan Yozgat

5- Fatih Koç

6- Ahmet Yıldız

7- Ramazan Güneş

8- Cengiz Göksun

9- Bünyamin Mert

10- Gazi Karataş.