BDDK'dan konut kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın sağlanmasına yönelik bir dizi makro ihtiyati adım attı. Bu kapsamda, konut kredileri, kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarına yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, konut kredilerindeki sınırlamalarda sıfır ve ikinci el ayrımı kaldırıldı. Artık kredi kullanım miktarları sadece evin bedeline göre belirlenecek. 5 milyon lira ve altındaki evlerin yüzde 70’ine, 5 ile 10 milyon lira arasındaki evlerin ise yüzde 50’sine kadar kredi kullanılabilecek. İkinci konutunu alanlar için ise limitlerin yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.

BDDK’nın bir başka düzenlemesi de kredi kartlarına yönelik oldu. Kredi kartı veya ihtiyaç kredilerindeki borçlar için azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Toplam kredi kartı limitleri ise yeniden düzenlendi. Tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400 bin lirayı aşması hâlinde, kullanılmayan kart limitleri bankalarca kısmi bir oranda azaltılacak. Bankalar, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerini, 1 Ocak 2027’ye kadar ortalama gelirlerle uyumlu hale getirecek.