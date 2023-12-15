Bebeğini çöpe atan anne müebbete çarptırıldı

Selçuklu Mahallesi'nde yeni doğan bebeğini çöp konteynırına atmakla suçlanan anne F.T. (35) ilk duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 15.12.2023 19:27
  • Güncelleme: 15.12.2023 19:27
Bebeğini çöpe atan anne müebbete çarptırıldı

Olay, Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da saat 07:30 sıralarında meydana geldi. Iddiaya göre sabah çöp atmaya gidenler, havluya sarılmış bebek gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çalışma sonrası annenin F.T. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
ANNE F.T.: BEBEK DOĞDUĞUNDA YAŞAMIYORDU
Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık F.T. ile avukatı hazır bulundu. F.T., "Çok pişmanım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemediğim doğru değil. Hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan bile geçirmedim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık F.T.'ye, 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından da indirimi uygulayıp, cezasını müebbete çevirdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

1ha

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