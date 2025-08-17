Bebeğinizi güneşten korumak isterken vücut ısısını yükseltmeyin

Sıcak havalarda ebeveynler bebeklerini üşüyeceğini düşünerek olması gerekenden daha kalın giydirebiliyor. Bu da bebeği olumsuz etkiliyor. Bebeğin ilk 1 ay anneden 1 kat fazla giydirilmesi gerekiyor.

‘SAAT 10:00-16:00 ARASINDA GÜNEŞ ALTINDA DİREKT BULUNULMAMALI’

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Kayar, sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, “Yaz aylarında bebek ve çocukların sıcaktan etkilenmemesi için onları uygun kıyafetlerle dışarı çıkarmalıyız. Özellikle ince, pamuklu kumaştan yapılmış kıyafetler tercih etmek çocuklar için çok daha uygun olacaktır. Sentetik ve naylon karışımlı kumaşlar ise uygun olmayacaktır. Güneşe karşı korumak için özellikle 6 aydan küçük bebeklerin, vücudunun tamamını örtecek şekilde giydirilmesi uygundur. Ancak bu kıyafetler çok kalın seçilmemelidir. Özellikle ince kumaşlar, pamuklu kumaşlar, nefes alabilen kumaşlar daha uygun olacaktır. 6 aydan büyük bebeklerde ise güneş koruyucu da kullanılması uygundur. Dışarıya çıkmadan 20 dakika ile 30 dakika kadar öncesinde güneş kremi uygulaması yapmak, bebekleri korumak için yeterli olacaktır. Gün içerisinde saat 10:00 ile 16:00 arasında mümkünse güneşin altında direkt bulunmamak daha uygundur. Eğer bu saatlerde dışarı çıkılacaksa gölge alanlar tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

‘SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ’

Bebeklerin sıvı tüketimi hakkında konuşan Uzman Dr. Kayar, “Ve bebeklerin sıvı tüketimlerine çok dikkat edilmesi gerekir. Yazın sıcak aylarda nasıl ki biz sürekli su içme ihtiyacı hissediyorsak, bebekleri de istemeseler bile ara sıra su vermek gerekir. 6 aydan küçük bebeklerin, anne sütü ve mama alan bebeklerin su ihtiyacı olmaz. Su ihtiyacını anne sütünden ve mamadan karşılayabilirler. Ancak 6 aydan büyük ek gıda başlanmış olan çocuklara aralıklı olarak su verilmesi ihmal edilmemelidir. Sıvı tüketimine dikkat etmek gerekir derken, bebeğin öğünlerinden azaltmayacak şekilde dikkat etmek gerekir” diye konuştu.

‘BEBEK ARABASI VE PUSETTE GÖLGELİK AÇILMALIDIR ANCAK BEBEĞİN ÜSTÜ ÇOK FAZLA ÖRTÜLMEMELİDİR’

Uzman Dr. Kayar son olarak şunları söyledi: “Bebek giyiminde genel pratik kural şudur. İlk bir ay anneden bir kat fazla giydirilir. Sonrasında anne ile tamamen aynı şekilde giydirilebilir. Bebek uyurken üzerine ince bir müslim veya penye battaniye örtmek yeterlidir. Süt çocukluğu dönemi geçtikten sonraki büyük çocuklarda ise, pratik olarak anneden bir kat daha eksik giydirmek daha uygun olacaktır. Bebeklerin ısı termoregülasyonu tam olarak gelişmediğinden dolayı, terle birlikte vücut ısısını düşüremezler. Bu da ateş yükselmelerine sebep olabilir. Biz bebeği fazla giydirip, fazlaca da sardığımız zaman, vücut ısısı bazen 40-41 derecelere kadar yükselebilir. Bu durum bebekte farklı problemlere sebep olabilir. Böbrek rahatsızlıkları gibi, protein denatürasyonu gibi, bebekte çok daha ileri boyuttaki sıkıntılara sebep olmaması açısından, özellikle sıvı tüketimine dikkat edilmeli ve vücut ısısının yükseldiği fark edilen durumlarda, hızlıca bebek daha serin bir ortama alınmalıdır. Uzun süre güneşin altında kalınması gereken durumlarda, eğer bebeğinizde vücut ısısının arttığını fark ediyorsanız, ölçümle 40-41 dereceye yükselen bir ateş durumu fark ettiyseniz, bebeğinizde huzursuzluk ve ajitasyon çok arttıysa, eğer kusma başladıysa, bilinç bulanıklığı başladıysa, hızlıca bir uzmana başvurmanız gerekir. Bu durum güneş çarpması olabileceği gibi, daha ileri boyutta problemlere de sebep olabilmektedir. Puset ve bebek arabasında taşınan bebeklerin de, şemsiyelikleri, gölgelikleri açılmalıdır. Ancak bebeklerin üzerini çok fazla örtmemek gerekir. İçeride yükselen ısı, bebeğin ateşinin yükselmesine sebep olabilir. Bebeğimizi güneşten koruyacağız derken, onun vücut ısısının yükselmesine sebep olabiliriz. Gereksiz kullanılan eldivenler, patikler, çoraplar, şapkalar, bebekler de vücut ısısının yükselmesine sebep olur.”