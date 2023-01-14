Bebeklerin yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Nevşehir'de düzenlenen emekleme yarışmasına katılan bebekler birbirini geçmek için kıyasıya mücadele etti.

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  • 14.01.2023 17:39
  • Güncelleme: 14.01.2023 17:39
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Bebeklerin yarışması renkli görüntülere sahne oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de düzenlenen emekleme yarışmasına katılan bebekler birbirini geçmek için kıyasıya mücadele etti.

Kentte bulunan bir alışveriş merkezinin organize ettiği 3. Bebek Emekleme Yarışmasına toplam 31 bebek katıldı. Emekleme yarışmasına katılan bebekler, start verilmesiyle birlikte parkurda ilerlemeye başladı. Kimi bebekler geri dönerken, kimisi de parkurun ortasında oturup beklemeye başladı. Bazı bebekler parkurun ortasında oturup bir birleriyle oynarken, bazı bebekler de kavga etti. Kavga eden bebekleri aileler ayırdı. Yarışmaya katılan bebeklerin birçoğu başladıkları noktaya geri gelerek yarışmadan ayrılırken, bazı bebekler de yarışmayı yürüyerek bitirdikleri için yarışmadan elendi. Bitiş çizgisine yaklaşan bebeklerin aileleri de bebeklerin çizgiyi geçmeleri için elinden geleni yaptı. Kimi aileler ellerine aldıkları oyuncaklar ile bebekleri kendilerine çekmeye çalışırken, kimi aileler ise cep telefonlarını göstererek bebekleri etkilemeye çalıştı. Yarışmayı kazanan Berat Ethem Gencer bebeğin babası parkur başında elinde muzla bekleyerek bebeğinin bitiş çizgisine gelmesini sağladı. Muz sayesinde birinci olan Berat Ethem bebeğin ilk ödülü de muz oldu. Yarışmayı birincilik ile kazanan Berat Ethem bebek babası tarafından iki kilo muzla ödüllendirildi. Berat Ethem bebeğin babası; “Oğlum bu yarışmanın birincisi oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Evde yarışmayı kazanırsan iki kilo muz alacağım diye söz vermiştim. Oğlum zaten muz için yarıştı” dedi. Yarışmada ikinci gelen Eslem Lina Uçar’ın annesi de kızının yarışmada ikinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Yarışmayı üçüncü olarak bitiren Aden Küçük bebeğin annesi de kızının heyecanlandığını söyledi. Anne Küçük; “Kızım heyecanlanmasaydı yarışmayı birinci olarak bitirebilirdi. Yarışma anında çok dikkati dağıldı” şeklinde konuştu.

Yarışmayı organize eden alışveriş merkezi Pazarlama Müdürü Ecem Doğru’da yaptığı açıklamada ailelerin bebeklerden daha heyecanlı olduğunu söyledi. Doğu; “Bebek emekleme yarışmasının bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Yarışmaya 31 bebek katıldı. En çekişmeli geçen yarışma bu yıl düzenlediğimiz yarışma oldu. Kazanan bebeklerin ailelerine hediyelerini taktim ettik. Yarışmaya katılan bebeklerden daha çok aileler heyecanlıydı” dedi.

İHA

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