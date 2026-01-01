Becen Mahallesi'nde tabancayla havaya ateş eden 18 yaşındaki genç yakalandı

Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi’nde 18 yaşındaki F.S., kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etti. Olayla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımı üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Melikgazi Ekipler Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.S.(18) olayda kullanılan bir adet kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalandı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.