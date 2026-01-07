Bedava Ayran, öğrencilerin karnını ağrıttı
Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi'nde bulunan bir okulda, iddiaya göre okul çevresindeki bir işletme tarafından ücretsiz ayran dağıtıldı. Ayranı tükettikten sonra rahatsızlanan 8 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
