Bedelli askerliğe 2025 yılında 100 bini aşkın başvuru yapıldı

Milli Savunma Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunduğu 2026 yılı bütçe raporuna göre, 26 Haziran 2019’da yürürlüğe giren Askeralma Kanunu sonrasında toplam 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik yükümlülüğüne tabi tutuldu. 2025 yılında ise 328 bin 936 yükümlü silah altına alınırken, 101 bin 212 kişi bedelli askerlikten, 5 bin 890 kişi ise dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuru yaptı.

Bedelli askerlikten 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira, dövizle askerlik uygulamasından ise 33 milyon 757 bin 242 euro hazine gelirine aktarıldı.