Bedelli askerlik ücreti 5 yılda ne kadar arttı?

Yeni yıl itibariyle bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 lira oldu. 2019 yılından bu yana yürürlükte olan bedelli askerliğin ücreti 2019'dan 2024'e gelindiğinde yüzde kaç arttı?

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  • 03.01.2024 16:13
  • Güncelleme: 03.01.2024 16:13
Bedelli askerlik ücreti 5 yılda ne kadar arttı?

Yeni yıla girilmesiyle birlikte asgari ücretten yakıt fiyatlarına, memur maaşlarından bedelli askerlik ücretine kadar birçok hususta güncellemelere gidildi. 2024 yılı itibariyle bedelli askerlik ücreti, yüzde 49,25 artarak 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi.
2019’da 1 Ocaktan itibaren 31 bin 343 lira 28 kuruş olarak açıklanan bedelli askerlik ücretinde her yıl 2 kez güncellemeye gidildi. 1 Ocak 2019 tarihinde 31 bin 343 lira 28 kuruş olan ücret, 1 Temmuz 2019 tarihinde 33 bin 230 lira 16 kuruşa yükseldi.
2019 yılından 2024’e gelindiğinde ise bedelli askerlik ücretinde yüzde 482’lik artış görülüyor.
İlerleyen yıllara göre bedelli askerlik ücretindeki değişim ise şu şekilde:
1 Ocak 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arası: 35 bin 54 lira 64 kuruş
1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arası: 37 bin 70 lira 64 kuruş
1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arası: 39 bin 788 lira 64 kuruş
1 Temmuz ile 31 Aralık 2021 tarihleri arası: 43 bin 151 lira 28 kuruş
1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arası: 56 bin 506 lira 80 kuruş
1 Temmuz ile 31 Aralık 2022 tarihleri arası: 80 bin 64 lira 72 kuruş
1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arası: 104 bin 84 lira
1 Temmuz 31 Aralık 2023 tarihleri arası 122 bin 351 lira.

1ha

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