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Bedensel engelli halterciler Hasan ve Çağdaş Türkiye Şampiyonu oldu

Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Halter Türkiye Şampiyonasına Kayseri'den katılan Hasan Ergil ile Çağdaş Kaya sıkletlerinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandılar.

Bedensel engelli halterciler Hasan ve Çağdaş Türkiye Şampiyonu oldu

Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Halter Türkiye Şampiyonası 11-12 Haziran tarihlerinde Kırıkkale ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Müsabakalarda Kayseri’yi temsil eden sporcular Hasan Ergil ile Çağdaş Kaya şampiyonaya antrenörler Gökhan Taşçı ve Buse Yılmaz  nezaretinde çıktı. Şampiyonada 49 kilogramda yarışan Taşkaya Spor Kulübü sporcularından Hasan Ergil ilk hakkında 95 kilogram, ikinci hakkında 105 kilogram ve üçüncü hakkında 108 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. 
Bir diğer sporcu Çağdaş Kaya 59 kilogramda ilk hakkında 155 kilogram, ikinci hakkında 160 kilogram ve üçüncü hakkında 165 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcular Kayseri’ye 2 altın madalya ile döndü.

Haber Merkezi

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