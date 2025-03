Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Akşar: 'Kadınlar, bulunduğu her ortamı güzelleştiriyor'

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zöhre Akşar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında yaptığı konuşmada kadınların girdiği her ortamı güzelleştirdiğini vurguladı. Başkan Akşar: “Kadın olmak zaten başlı başına bir güzellik. Kadın her şeyi güzelleştiren bir varlık olduğu için özel yaratıldığına inanıyorum ben. O yüzden kadınlar dokunduğu her yer güzelleştiriyor. Kulüp yönetimine ilk geldiğimde hep erkeklerin var olduğu bir ortamdı. O zaman yönetici arkadaşlarım oturma ve konuşma şekillerine dikkat ediyorlardı. Bu da girdiğimiz her yeri güzelleştirdiğimiz anlamına geliyor. Kulüp başkanı bir kadın olarak sıkıntı yaşamadığımı düşünüyorum. Dezavantajlı bir grubuz. Engelli bireyleriz. Bunun yanında kadın olmak bana avantaj sağlıyor. Sporu seviyorum, sporda kadın olmayı seviyorum. Atılan her basketin bana kattığı şeylerin geri dönüşü her şeyi güzelleştiriyor” ifadelerini kullandı.