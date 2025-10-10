Beğendik Bağları Cinayetinin Katili Bulundu: Vahşi Batı gibi cinayet

Olay, 2 Ekim saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana geldi. F.B. ile eşi G.B., cami çıkışı evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri suç mahalinde at nalı izlerine rastladı. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliğimiz koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri birlikte özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan kararlar doğrultusunda yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüpheli şahsın olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve bahse konu suçu işledikten sonra olay yerinden aynı at ile uzaklaştığı anlaşıldı. Polis ekipleri delilleri topladıktan sonra yaptığı operasyon sonucu M.G. saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.