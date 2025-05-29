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Beğendik Bağlarındaki Feci Kazada Ölü Sayısı Arttı

Kayseri'de dün sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa Andaç hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arda Ökçe'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beğendik Bağlarındaki Feci Kazada Ölü Sayısı Arttı

Kayseri’nin Hacılar İlçesine Bağlı Beğendik Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi güzergahında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. 

Kazada, İş İnsanı Şaban Andaç’ın kardeşi Mustafa Andaç hayatını kaybederken, iki kişi de ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arda Ökçe’nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralının ise hayatı tehlikesi devam ediyor.

Haber Merkezi

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