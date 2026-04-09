Bekçilerde askerlik ve ikametgah zorunluluğu

Çarşı ve mahalle bekçilerinde işe alım şartları hakkında yeni düzenleme geldi. Bu kapsamda askerlik ve başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi. Yaş sınırı ise 18 ve 31 yaş aralığı olarak yeniden belirlendi.

Çarşı ve mahallelerde geceleri güvenliği sağlayan bekçiler için yeni düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre başvuru yapacak olan kişiler için askerliğini yapmış ve başvuru yaptığı ilde en az bir yıl kalmış olma şartı konuldu.

Ayrıca Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, yaş sınırı ise 18 ve 31 yaş aralığı olarak yeniden belirlendi. Kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek. Öte yandan başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.

Haber Merkezi

