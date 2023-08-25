Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlık Merkezi Açılıyor

İlçede en çok yaptığı yatırımların başında sağlığın geldiği Melikgazi Belediyesi; Anbar Mahallesi’nde yapılan Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenini gerçekleştirecek.

Anbar Mahallesinde 26 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00’de sağlık merkezini hizmete açacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "2024 yılını kadar ilçemizde sağlık ihtiyacı kalmayacak demiştik. Birçok mahallede Aile Sağlık Merkezi yaparak Melikgazi’ye katkı sunmaya devam ediyoruz. 4 yıl içinde 15 sağlık merkezi yaptık. Sağlık her şeyin başında geliyor. Vatandaşlarımız yeni sağlık merkezlerimizde sorunsuz sağlık hizmetleri alarak daha nitelikli ve konforlu hizmet alacaklar. Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezimiz 4 hekim kapasitesine sahip. İçinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izleme, gebe takip odası, seminer ve eğitim odası, laboratuvar ve çocuk oyun alanı yer alıyor. Aile Sağlığı Merkezimiz Anbar Mahallemize ve Kayserimize hayırlı olsun. 26 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00’de gerçekleştireceğimiz açılış törenine tüm hemşehrilerimizi beklerim” dedi.