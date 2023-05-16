Bekir Okay Kiracıoğlu İyi Parti’den istifa etti

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçimi, adaylardan yüzde 50+1'i geçen olmadığı için ikinci tura kaldı. Milletvekili seçimi ise sonuçlandı. 600 vekil seçilerek TBMM'de temsil yetkisi aldı.

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından İYİ Parti’ye üye olan Kayseri’nin tanınan iş insanlarından Bekir Okay Kiracıoğlu partisinden istifa etti.

Kiracıoğlu, İYİ Parti’ye 7 Mart 2023 tarihinde katılmıştı, rozetini ise İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş takmıştı.