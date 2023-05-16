Bekir Okay Kiracıoğlu İyi Parti'den istifa etti

 Kayseri'nin tanınan iş insanlarından Bekir Okay Kiracıoğlu İyi Parti'den istifa etti.

PAYLAŞ
  • 16.05.2023 19:57
  • Güncelleme: 16.05.2023 19:57
  • 60
Bekir Okay Kiracıoğlu İyi Parti'den istifa etti

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçimi, adaylardan yüzde 50+1'i geçen olmadığı için ikinci tura kaldı. Milletvekili seçimi ise sonuçlandı. 600 vekil seçilerek TBMM'de temsil yetkisi aldı. 
Seçimlerin sonuçlanmasının ardından İYİ Parti’ye üye olan Kayseri’nin tanınan iş insanlarından Bekir Okay Kiracıoğlu partisinden istifa etti.  
Kiracıoğlu, İYİ Parti’ye 7 Mart 2023 tarihinde katılmıştı, rozetini ise İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş takmıştı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'nin 31 şahıs 147 kg uyuşturucu ile yakalandı

Kayseri'nin 31 şahıs 147 kg uyuşturucu ile yakalandı

Kayseri'nin göz bebeği Serbest Bölge, Kayseri'ye yakışır hale geliyor

Kayseri'nin göz bebeği Serbest Bölge, Kayseri'ye yakışır hale geliyor

Seçim sonuçlarına hangi anket firması ne kadar yaklaştı?

Seçim sonuçlarına hangi anket firması ne kadar yaklaştı?

Özel insanlar doyasıya eğlendi

Özel insanlar doyasıya eğlendi

Özel çocuklar hayvanat bahçesini gezdi

Özel çocuklar hayvanat bahçesini gezdi

Başkan Büyükkılıç, genç milli sporcuları ağırladı

Başkan Büyükkılıç, genç milli sporcuları ağırladı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da alt yapıdan yetişen Muhammed Eren Arıkan ile 3 senelik sözleşme imzalandı

Kayserispor’da alt yapıdan yetişen Muhammed Eren Arıkan ile 3 senelik sözleşme imzalandı

Bekir Okay Kiracıoğlu İyi Parti'den istifa etti

Bekir Okay Kiracıoğlu İyi Parti’den istifa etti

DAHA FAZLA
Narkotikten kökünü kurutma operasyonu: 31 gözaltı

Narkotikten kökünü kurutma operasyonu: 31 gözaltı

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Sinan Oğan, 2. tur için isteklerini açıkladı

Sinan Oğan, 2. tur için isteklerini açıkladı

Vatan aşkı engel tanımadı

Vatan aşkı engel tanımadı

Talas'ta Bizans ve Roma dönemine ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Talas'ta Bizans ve Roma dönemine ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi