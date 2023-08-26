Bekir ve Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla Anbar Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan Bekir ve Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

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  • 26.08.2023 15:23
  • Güncelleme: 26.08.2023 21:10
Bekir ve Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla Anbar Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan Bekir ve Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

"Melikgazi’de 2024 yılına kadar Aile Sağlık Merkezi ihtiyacı kalmayacak" diyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi’de 2024 Mart ayına kadar Aile Sağlık Merkezi ihtiyacı kalmayacak diye söz vermiştik. Çok şükür bu sözümüzü tutacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda açılışını yaptığımız bu sağlık ocağımız için hem hayırseverlerimiz Selahattin Kızıltepe’ye, Figen Kızıltepe’ye, Esma Hashalıcı’ya teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Çünkü sağlık konusunda yapılan inklap niteliğinde çalışmalar çok hızlı bir şekilde ülkenin kalkınmasını, sağlık sisteminin gelişmesini sağladı. Artık sağlıkta hizmet dönemi yaşıyoruz. Biz de belediye olarak mahalle kültürünü canlandıracak butik tesisler yapıyoruz. Kütüphaneler, okullar, camiler, sağlık ocakları, Kur’an kurslarını hep mahalle içerisinde küçük, şirin olacak şekilde yapıyoruz. Cenabı Allah hepimize hayırlı, helal bol kazanç eylesin. Kayseri belediyecilik konusunda çok farklı noktada. Hayırseverlerle çalışma yapıyoruz, yollar, parklar yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Melikgazi’nin yüzyılı oldu. Çünkü aynı zamanda hayırseverlerimizle en çok proje yapan belediyeyiz. En çok okul ve sağlık ocağı yapan belediyeyiz. Dolayısıyla 2023 yılı açılışlar yılı olacak ve açılışlarla devam edeceğiz. Başta bakanımız olmak üzere açılış törenimize katılan herkese teşekkür eder; Bekir ve Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi’mizin Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Kayseri’de dayanışma içinde hizmet yapıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Hayırseverlerimizle birlikte güzel işler yapıyor halkımıza hizmet ediyor. Güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz şehrimizde. Ben Mustafa Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Sağlık alanında yapılan bu yatırımlar sağlıkta önemli işlere imza atıldığının göstergesidir. Sağlıkta çok iyi bir yere geldik. Bu vesileyle yeni aile sağlık merkezimizin hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Bayer Özsoy da, “Sağlık sektöründe Türkiye’de çağ atlıyoruz. Kayserimiz yapılan yeni yatırımlarla ve doktorlarla birçok il tarafından tercih edilen bir şehir. Burada emeği geçen herkese teşekkür eder bu güzel hizmetin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kayseri Vali Vekili Abdullah Kalkan da bir konuşma yaparak; “Kayseri’nin sosyal dokusunda hayırseverlilik hep var ve bu da giderek artıyor. Şehrimize katkıda bulunan hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Hepsi ile gurur duyuyoruz. Yine bir sağlık yatırımı daha belediyemiz ve hayırsever desteği ile hayata geçti. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Hayırseverler maşallah bal arısı gibi iş yapıyor. Burada açılışını yaptığımız sağlık ocağının Kayserimize hayırlı olmasını dilerim. Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederim. Her hafta bir hayırseverimizle birlikte yaptığı bir yatırımın açılını yapıyor. Allah hizmette yarışan herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.

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İHA

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