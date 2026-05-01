Bekir Yıldız Bulvarı'nda otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı olduğu öğrenilen 14 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.