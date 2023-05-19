Beklenen yağışlar etkisini gösterdi
Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde 5 gün boyunca beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Kentin birçok bölgesinde dolu yağışı başladı.
- 19.05.2023 18:05
- Güncelleme: 19.05.2023 18:05
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcak havanın yerini gök gürültülü sağanak yağışlı havaya bırakacağını açıklamıştı. Erkilet, Anbar, Ağaç işleri ve OSB’de dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağışı gören vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 5, en yüksek 24 derece
Bünyan: En düşük 5, en yüksek 25 derece
Develi: En düşük 7, en yüksek 27 derece
Felahiye: En düşük 8, en yüksek 25 derece
Hacılar: En düşük 7, en yüksek 25 derece
İncesu: En düşük 8, en yüksek 27 derece
Özvatan: En düşük 7, en yüksek 25 derece
Pınarbaşı: En düşük 4, en yüksek 24 derece
Sarıoğlan: En düşük 7, en yüksek 26 derece
Sarız: En düşük 3, en yüksek 23 derece
Talas: En düşük 7, en yüksek 23 derece
Tomarza: En düşük 4, en yüksek 25 derece
Yahyalı: En düşük 4, en yüksek 27 derece
Yeşilhisar: En düşük 9, en yüksek 30 derece.