Beklenen yağışlar etkisini gösterdi

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde 5 gün boyunca beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Kentin birçok bölgesinde dolu yağışı başladı.

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  • 19.05.2023 18:05
  • Güncelleme: 19.05.2023 18:05
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Beklenen yağışlar etkisini gösterdi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcak havanın yerini gök gürültülü sağanak yağışlı havaya bırakacağını açıklamıştı. Erkilet, Anbar, Ağaç işleri ve OSB’de dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağışı gören vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.  
İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 
Akkışla: En düşük 5, en yüksek 24 derece
Bünyan: En düşük 5, en yüksek 25 derece
Develi: En düşük 7, en yüksek 27 derece 
Felahiye: En düşük 8, en yüksek 25 derece 
Hacılar: En düşük 7, en yüksek 25 derece
İncesu: En düşük 8, en yüksek 27 derece 
Özvatan: En düşük 7, en yüksek 25 derece
Pınarbaşı: En düşük 4, en yüksek 24 derece 
Sarıoğlan: En düşük 7, en yüksek 26 derece 
Sarız: En düşük 3, en yüksek 23 derece 
Talas: En düşük 7, en yüksek 23 derece 
Tomarza: En düşük 4, en yüksek 25 derece 
Yahyalı: En düşük 4, en yüksek 27 derece 
Yeşilhisar: En düşük 9, en yüksek 30 derece.

1ha

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