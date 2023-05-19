Beklenen yağışlar etkisini gösterdi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcak havanın yerini gök gürültülü sağanak yağışlı havaya bırakacağını açıklamıştı. Erkilet, Anbar, Ağaç işleri ve OSB’de dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağışı gören vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 5, en yüksek 24 derece

Bünyan: En düşük 5, en yüksek 25 derece

Develi: En düşük 7, en yüksek 27 derece

Felahiye: En düşük 8, en yüksek 25 derece

Hacılar: En düşük 7, en yüksek 25 derece

İncesu: En düşük 8, en yüksek 27 derece

Özvatan: En düşük 7, en yüksek 25 derece

Pınarbaşı: En düşük 4, en yüksek 24 derece

Sarıoğlan: En düşük 7, en yüksek 26 derece

Sarız: En düşük 3, en yüksek 23 derece

Talas: En düşük 7, en yüksek 23 derece

Tomarza: En düşük 4, en yüksek 25 derece

Yahyalı: En düşük 4, en yüksek 27 derece

Yeşilhisar: En düşük 9, en yüksek 30 derece.