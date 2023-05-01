Belediye Başkanları işçi bayramını doğa yürüyüşü ile kutladı

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve yüzlerce Kayserilinin katılımıyla Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sonrası vatandaşlara sıcak çay, simit ve kahvaltılıklar ikram eden Başkan Büyükkılıç, 'Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı, vatandaşlarımızla hep beraber 7'den 77'ye kutlama çalışmasındayız. Amaç bayram olsun, muhabbet olsun' dedi. 

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  • 01.05.2023 15:59
  • Güncelleme: 01.05.2023 16:28
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Belediye Başkanları işçi bayramını doğa yürüyüşü ile kutladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen Doğa Yürüyüşü Programı, Ali Dağı’nda gerçekleştirildi. 8,5 kilometrelik parkurda gerçekleşen Doğa Yürüyüşü, başlangıç ve bitiş noktası Ali Dağı 360 Kafe önü olarak belirlenirken, bitişte ikramlar ve çocuk oyun parkurları yer aldı. Vatandaşlara, doğa yürüyüşü sonrası sıcak çay, simit ve kahvaltılıklar ikram edildi. 

Yürüyüş sonrası vatandaşlara sıcak çay, simit ve kahvaltılıklar ikram eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı, hep beraber vatandaşlarımızla 7’den 77’ye kutlama çalışmasındayız. Sabah Bakanımızla ve başkanlarımızla beraber halkımızla iç içe yürüyüşümüzü yaptık. Şimdi de onlara ikramlarımızı dağıtıyoruz. Çay, simit, peynir, sucuk ekmek, dağıtıyoruz. Amaç bayram olsun, muhabbet olsun” şeklinde konuştu. 

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bu kadar insanın spor yapmasına vesile olmak güzel bir şey. Binlerce sadece araba var. Binlerce insan burada. Hacılar Belediye Başkanımızla beraber el birliği ile insanların spor yapmasını sağlamış oluyoruz. 1 Mayıs çalışan işçiler günü de kutlu olsun” ifadelerini kullandı. 

Etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanına ve Talas Belediye Başkanına teşekkür eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, “Bu Spor A.Ş.’mizin her zaman yaptığı bir şey. Biz fırsat buldukça katılıyoruz. Bugün 1 Mayıs olması, bahar başlangıcı da olması güzel bir şey. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız ile vatandaşlarımız buluştu. Bu her zaman yapılan bir etkinlik, sadece genel seçim, yerel seçim diye değil biz her zaman sahadayız. Katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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